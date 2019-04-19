» طلعت يوسف يرحل عن تدريب مصر المقاصة

19 أبريل 2019 - 08:46 م

حسم طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفريق الفيومي بعد انتهاء مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم الجمعة ببطولة الدوري.

وأوضح يوسف في تصريحات تليفزيونية: "استمراري في ظل وجود بعض الأمور الموجودة ستضر الفريق في المقام الأول لذلك فضلت الرحيل ومنها الصفقات الشتوية للفريق".

وأكمل: "تقدمت باعتذار منذ 3 أيام إلى الفريق والإدارة عقدت جلسة لمحاولة إقناعي بالتراجع لكني تمسكت بموقفي".

وأضاف يوسف أن اللاعبين حاولوا اليوم إقناعه بالتراجع عن الأمر لكنه تمسك بموقفه ورفض التراجع.