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شيخ الأزهر: بوكو حرام تجردت من كل معاني الإنسانية

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شيخ الأزهر

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 علق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على قتل ‎جماعة بوكو حرام لـ 11 شخصا كاميرونيا حرقا.

وقال شيخ الأزهر عبر تغريدة نشرت له على الحساب الرسمي للأزهر الشريف، على موقعي تويتر وفيس بوك: "إنّ جماعة بوكو حرام النيجيرية تجردت من كل معاني الإنسانية والرحمة، ولا أجد من الكلمات ما أعبر به عن مدى استيائي وحزني اليوم".

كما دعا فضيلته الجميع إلى الدعاء من أجل عالم خالٍ من الدموية والإرهاب.

وكانت جماعة بوكو حرام النيجيرية قد شنت هجومًا إرهابيًا، مساء أمس الخميس، على بلدة تشاكاماري التابعة لمدينة مورا أقصى شمال الكاميرون؛ وأحرقت منازل البلدة، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلًا حرقًا.


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