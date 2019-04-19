«فالفيردي»: «جوارديولا» أفضل مدرب بالعالم

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جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
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جوارديولا

أكد فالفيردى، المدير الفني لفريق برشلونة، على جاهزية فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، موكدًا أن منافسه فريق رائع على المستوى الهجومى، لكننا سندخل أسبوع به تسع نقاط وهي ما نحتاجه لحسم اللقب، أعلم أننا حققنا فوزًا رائعًا فى دورى الأبطال لكن علينا التركيز على لقاء الغد".

وتابع فالفيردى فى المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء ريال سوسيداد، قائلا "بالنسبة لى بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم وليس هناك أي شك فى ذلك، بغض النظر عما إذا كان مستمر فى دوري الأبطال أم لا". 

وواصل المدرب الإسبانى قائلا "لم أتحدث لكوتينيو بشأن احتفاله، لكن من الغريب التركيز على ذلك وعدم الحديث عن هدفه الذى جاء فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، رغم ذلك لا أعتقد أن الإشارة تسيء لأى شخص، كوتينيو تلقى الكثير من الانتقادات مؤخرًا لأننا فى نادى يطلب الكثير، لكنه لعب مباراة عظيمة وسجل هدفًا جميلًا، وفي النهاية يتأثر بالانتقادات والمديح كالجميع."

 وتحدث فالفيردى عن تحقيق الثلاثية: "بكل تأكيد نتطلع لتحقيق الفوز بكل البطولات، وفي وجود الكثير من المباريات المتبقية لا يوجد وقت للخوف، نفكر فقط فى تحقيق الانتصارات والحصول على الثقة، فى شهر يونيو الماضى أردنا أن نتواجد في ذلك الموقف، وها نحن فيه".

وتحدث فالفيردى عن ليونيل ميسى وهدفه الـ 600: "لا أعرف كيف أقدر تلك الأرقام بعد الآن، لكنه دومًا ما يكون فى موضع حيث تتوقع منه الجماهير الكثير ودومًا ما يكون على قدر تلك التوقعات ويجعلهم يعودون لمنازلهم سعداء، والجميع يعرف أنه الأفضل."

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