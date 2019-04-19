» «الإفتاء»: نقل المقابر خارج القاهرة حرام

19 أبريل 2019 - 08:24 م

قالت دار الإفتاء المصرية، إن نقل المقابر الواقعة داخل مدينة القاهرة إلى أطرافها أو إلى خارجها حرام شرعا.

وفي ردها على سؤال ما حُكم الإقدام على نقل المقابر الواقعة داخل المدينة القاهرة إلى أطرافها أو إلى خارجها؟

أجابت دار الإفتاء:" يحرم نقل المقابر الواقعة داخل المدينة إلى أطرافها أو إلى خارجها إذا حصل قبل المدة التي يعرف بواسطة أهل الخبرة أنه معها تستحيل أجساد موتى هذه المقابر إلى الصورة الترابية.

وأضافت :"إذا كان بعدها: فما كان منها له مالك (شخصًا كان أو جهة) اشتُرِط فيه رضاه ببيعها أو استبدالها وإلا كان حرامًا أيضًا".

وتابعت :"يستثنى المقابر الأثرية ومقابر العلماء والأولياء والصالحين فلا يجوز مطلقًا نبشها بغرض نقلها وإن فرضنا موافقة أصحاب المقبرة الحاليين على أخذ عوض عنها".

واختتم :"ما كان منها موقوفًا؛ كمقابر سفح المقطم لم يَجُز التصرف فيها بغير الدفن، ثم إن تجميل هذه المنطقة وتشجيرها وتخضيرها أمر حسنٌ مندوب إليه، وكذلك إخلاؤها وتطهيرها من المجرمين أمر لازم بطرق مختلفة يدركها أهل الاختصاص".