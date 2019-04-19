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بعد سنوات من الغياب.. «باسم يوسف» يعود في رمضان

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باسم يوسف
باسم يوسف

وكالات - خالد الشرقاوي

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يعود الإعلامي باسم يوسف إلى الظهور في برنامج جديد خلال شهر رمضان المقبل.

وقال باسم يوسف على صفحة "Plant Based Diet Egypt " إنه يعود في رمضان المقبل من خلال برنامج على موقع "يوتيوب" لشرح النظام الغذائي الذي تم إنشاء "الجروب" من أجله.

وأضاف باسم يوسف "أنا كان عندي حلم كبير إنى أعمل فيديوهات لشرح النظام ده لأكبر عدد ممكن من الناس، وأخيرا بعد أكتر من 5 سنين قدرنا نعمل حاجة صغيرة بس حتكون مفيدة جدا لأكبر عدد من الناس اللي بتسأل علي النظام للناس اللي بتعاني من شرح الموضوع للناس اللي حواليهم. البرنامج حينزل في رمضان على يوتيوب".

وأشار باسم يوسف إلى أنه خلال الفترة الحالية وحتى بداية شهر رمضان سيقوم بنشر "بوستات و بروموهات عشان نشجع الناس".

وطالب باسم يوسف أعضاء الجروب أن يقوموا بالمشاركة إخبار الآخرين حتى "تعم الفائدة على أكبر قدر من الناس".

كما نشرت قناة "يوتيوب" التي أشار إليها باسم في منشوره، فيديو "Coming soon ".


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