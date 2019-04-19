مفاجآة.. إسرائيل تهنئ «محمد صلاح»

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حرصت صفحة «إسرائيل تتكلم بالعربية» التابعة للخارجية الإسرائيلية، على تهنئة النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد اختيارهما ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميًا.

ونشرت صفحة «إسرائيل تتكلم بالعربية»، تهنئة للشخصيتين العربيتين اللتين تم اختيارهما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "مبروك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وللنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على اختيارهما في قائمة تايم لأكثر مائة شخصية مؤثرة في العالم".

وأشارت إلى أنه كذلك أدرج في القائمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


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