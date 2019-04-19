جامعة الأزهر: لا إجازات أيام الاستفتاء

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متابعات - خالد الشرقاوي

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أكد الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر والمشرف على المركز الإعلامي بالجامعة، أن أيام الاستفتاء على الدستور هي أيام عمل عادية، وعلى الطلاب الالتزام بمحاضراتهم.

وقال إنه كثرت التساؤلات والاستفسارات وبخاصة من الطلاب والطالبات بالجامعة عن وجود إجازة من عدمه في أيام الاستفتاء على الدستور.

وأشار إلى أنه نظرا لأن أي إجازة رسمية هي من اختصاص رئيس مجلس الوزراء، فإنه لم يرد أي قرار بخصوص هذا الأمر.


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