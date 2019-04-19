غدًا .. مسيرة حاشدة للطرق الصوفية فى حب مصر لصناديق الاقتراع

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تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية غداً السبت، مسيرة حاشدة فى حب الوطن لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال  أحمد قنديل ، المستشار الاعلامى لشيخ مشايخ الطرق الصوفية ، إن المشيخة تنظم المسيرة عقب المؤتمر الحاشد المزمع عقدة غدا السبت فى تمام الواحدة والنصف ظهرا بقاعة المؤتمرات لجامعة الازهر بمدينة نصر للتأكيد على أهمية دور الطرق الصوفية فى دعم استقرار الوطن .

وفي سياق منفصل،تحتفل غدا المشيخة العامة للطرق الصوفية ، بليلة النصف من شعبان ، من مسجد سيدنا الحسين عقب صلاة العشاء  بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور على جمعة و أعضاء المجلس الصوفى الاعلى  ونخبة من علماء الدين ومشايخ وأبناء  الطرق الصوفية .


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