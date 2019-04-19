المقاولون العرب يتخطى الإنتاج الحربي

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المقاولون العرب يتعادل مع سموحة 1/1
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المصريون

المقاولون العرب

الإنتاج الحربى

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا هامًا على الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الممتاز.

وأحرز الكولومبي لويس هينستروزا الهدف الأول للمقاولون العرب في الدقيقة 37 وعزز محمد مجلي التقدم لذئاب الجبل في الدقيقة 45 وبعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني سجل أحمد شديد قناوي الهدف الأول للإنتاج الحربي في الدقيقة 48 عن طريق ركلة جزاء.

واحتسب طارق مجدي حكم المباراة ركلة جزاء للمقاولون العرب في الدقيقة 90 ولكن تصدى أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي للركلة.

وشهدت المباراة في الدقائق الأخير من المبارة وقوع مشاجرة بين الجهاز الفني  للإنتاج الحربي و لاعبي المقاولون العرب عقب سقوط عبد الوهاب إسماعيل لاعب المقاولون على أرضية الملعب بداعي الإصابة.

وبهذا الفوز، رفع المقاولون العرب رصيده إلى 43 نقطة ويصعد للمركز الخامس فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 35 ويظل في المركز الثامن.


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