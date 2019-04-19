  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:28 م
بحث متقدم
باسم يوسف

بعد سنوات من الغياب.. «باسم يوسف» يعود في رمضان

محمد صلاح

مفاجآة.. إسرائيل تهنئ «محمد صلاح»

علم السودان

السودان.. إعفاء وكيل وزارة الإعلام عقب ساعات من تكليفه

حزب النور

أول برلماني سلفي يصوت بـ"نعم" لتعديل الدستور في الخارج

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

البرادعي

سر هجوم «البرادعي» على المتبرعين لكتدرائية نوتردام

احتجاجات السودان

بالفيديو.. مصلون يطردون مساعد "البشير" ويحطمون سيارته

علاء مبارك- مصطفى بكري

نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"

لاسارتى

«الخطيب»: جهاز الأهلي سيرحل بالكامل

الأرصاد

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

إصابة 37 فلسطينيا برصاص الاحتلال غزة

عرب وعالم

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة
فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إصابة 12 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

#

ارتفاع عدد المصابين برصاص الاحتلال في غزة إلى 26

#

إصابة 32 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

#

إصابة 51 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

أُصيب 37 فلسطينيا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب وصل وكالة الأناضول، نسخة منه، إن 37 فلسطينيا أصيبوا "بجراح مختلفة جراء استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية شرقي قطاع غزة".ولم تشر الوزارة إلى طبيعة الإصابات، كما لم يتسن الحصول على توضيح.

وشارك فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس 2018.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا: صفقة القرن تراعي مصالحنا كما حدث في الجولان
» الاتحاد السكندري يتعادل سلبيًا مع المقاصة
» «بومبيو» يتوعد روسيا بـ«إجراءات شديدة»
» «سبيشال وان» يحذر برشلونة من محمد صلاح
» إقامة تمثال للرئيس السيسى في متحف الشمع بصربيا
» إصابة 37 فلسطينيا برصاص الاحتلال غزة
» وست بروميتش«حجازي» يهزم هال سيتي بثلاثية
» تفاصيل 5 دقائق بين الشرطة وأخطر عنصر إجرامي
» أمريكا تهنئ «صلاح»لاختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة
» ناخب يقطع إصبعه بعد أن صوّت خطأً
» سبب اعتداء "أحمد فتحي" على مدير نادي بيراميدز

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان