السودان.. إعفاء وكيل وزارة الإعلام عقب ساعات من تكليفه

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أعفى رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان، الجمعة، وكيل وزارة الإعلام عبد الماجد هارون، من منصبه، بعد ساعات من تكليفه، وفق إعلام محلي.

ونشرت صحيفة "الجريدة" (خاصة) عبر صفحته على "فيسبوك" أن البرهان أعفى عبد الماجد هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، من منصبه وكيلا لوزارة الإعلام والاتصالات، عقب تكليفه خلفا للعبيد أحمد مروح.

ونقلت "الجريدة" عن البرهان قوله، إنه لم يكن على علم بتاريخ "هارون" السياسي وانتمائه السابق قبل تعيينه، في إشارة إلى حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي وقت سابق، أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين (أهلية)، رفضها تكليف هارون، بمهام وزارة الإعلام، وتنظيمها تظاهرة أمام مقر وزارة الإعلام، الأحد، رفضا للقرار.

ويعد هارون من قيادات "المؤتمر الوطني"، وتقلد عدد من المناصب الرسمية خلال حكم البشير، كان آخرها المتحدث باسم البرلمان السوداني، وسبق له الدخول في مشاحنات عديدة مع صحفيين.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.


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