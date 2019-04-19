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وست بروميتش«حجازي» يهزم هال سيتي بثلاثية

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حقق فريق وست بروميتش البيون الذي يلعب ضمن صفوفه المصري أحمد حجازي فوزًا مثيرًا على هال سيتي بنتيجة 3 – 2، فى اللقاء الذى جمع الجانبين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 43 من دورى الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

خرج أحمد حجازى بعد مرور 18 دقيقة فقط على انطلاق المباراة متأثرا بإصابته، ودخل بدلا منه توسين ادارابيو.

سجل ثلاثية وست بروميتش فى المباراة كيران جيبس وثنائية لدوايت جايل فى الدقائق 42، 62 و 85، بينما سجل هدفى هال سيتي تود كانى.

وعزز وست بروميتش مركزه الرابع برصيد 76 نقطة، بينما يتصدر نوريتش سيتي ترتيب دورى الدرجة الأولى برصيد 86 نقطة.

وفى مباراة أخرى شارك المدافع المصرى أحمد المحمدى فى فوز فريق أستون فيلا على مضيفه فريق بولتون بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده للنقطة 72 فى المركز الخامس.


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