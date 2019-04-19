  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:27 م
بحث متقدم
محمد صلاح

مفاجآة.. إسرائيل تهنئ «محمد صلاح»

علم السودان

السودان.. إعفاء وكيل وزارة الإعلام عقب ساعات من تكليفه

حزب النور

أول برلماني سلفي يصوت بـ"نعم" لتعديل الدستور في الخارج

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

البرادعي

سر هجوم «البرادعي» على المتبرعين لكتدرائية نوتردام

احتجاجات السودان

بالفيديو.. مصلون يطردون مساعد "البشير" ويحطمون سيارته

علاء مبارك- مصطفى بكري

نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"

لاسارتى

«الخطيب»: جهاز الأهلي سيرحل بالكامل

الأرصاد

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

صلاح يحتفل بالهدف

«سبيشال وان» يحذر برشلونة من محمد صلاح

ضبط مخالفات مرورية و39 حالة تأثير للمواد المخدرة

قضايا وحوادث

كمين امنى
كمين امنى

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ايقاف 1438 سائق مدرسى عن العمل بسبب المخدرات

#

ضبط 3600 مخالفة مرورية و29 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

#

ضبط 36 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات

#

ضبط 639 قضية تهرب من "الضرائب العقارية "

المواد المخدرة

مخالفات مرورية

الطرق السريعة

السائقين

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع ادارات المرور بمديريات الامن، حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (3247) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1624) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (39) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث الطرق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد السكندري يتعادل سلبيًا مع المقاصة
» «بومبيو» يتوعد روسيا بـ«إجراءات شديدة»
» «سبيشال وان» يحذر برشلونة من محمد صلاح
» إقامة تمثال للرئيس السيسى في متحف الشمع بصربيا
» إصابة 37 فلسطينيا برصاص الاحتلال غزة
» وست بروميتش«حجازي» يهزم هال سيتي بثلاثية
» تفاصيل 5 دقائق بين الشرطة وأخطر عنصر إجرامي
» أمريكا تهنئ «صلاح»لاختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة
» ناخب يقطع إصبعه بعد أن صوّت خطأً
» سبب اعتداء "أحمد فتحي" على مدير نادي بيراميدز
» ضبط 4 أشخاص استولوا على 13 مليونًا من مواطنين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان