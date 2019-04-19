«السيسي» يلتقي الرئيس الفلسطيني السبت المقبل

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت، نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في العاصمة القاهرة.

وقال دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة، إن "عباس" سيصل القاهرة السبت، في زيارة رسمية يلتقي خلالها "السيسي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني سيحضر اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح "اللوح" أن عباس سيطلع وزراء الخارجية العرب على التطورات الأخيرة للأوضاع في فلسطين، في ظل تداول وسائل إعلام دولية أنباء عن اقتراب إعلان الإدارة الأمريكية خطتها لإحلال السلام بين الفلسطنيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن".

يُذكر أن فلسطين طلبت الإثنين الماضي عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتفعيل شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين.

وأقرت الدول العربية في قمة 2010، "شبكة الأمان المالي"؛ لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة تأخير إسرائيل المتكرر، دفع أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة إثر قرار إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل، مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.