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"خارجية النواب":

تصويت المصريين بقوة في الخارج يؤكد الوقوف خلف الرئيس

الحياة السياسية

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محمود أبو سعد

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أشاد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالإقبال الكثيف الذي  شهدته معظم السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، مؤكدا أن المصريين في الخارج هم القوى الناعمة ولديهم شعور كبير بوطنهم  ويثبتون دائما إنهم بجانبه

وأوضح في تصريح صحفي له، أن الإقبال الكبير من المصريين بالخارج هي رسالة منهم للدول التي يتواجدون بها أن المصريين على قلب رجل واحد سواء في الخارج أو الداخل خلف قيادتهم السياسية، مضيفا أنهم يبعثون برسالة أن التعديلات هي مطلب شعبي وجماهيري من كل المصريين.

وأشار رئيس "خارجية النواب" إلى أن المصريين في الخارج لديهم ترمومتر حساس جدا يدركون به أن عليهم دور وطني كبير لأنهم  سفراء مصر في الخارج فيعطون الانطباع الصحيح عن بلدهم.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.


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