» «سبيشال وان» يحذر برشلونة من محمد صلاح

19 أبريل 2019 - 06:33 م

حذر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة إرنستو فالفيردي من خطورة النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر فى فوز ليفربول على بورتو البرتغالى بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الدراجاو" فى "إياب" ربع نهائى دورى ابطال اوروبا، ليتفوق "الريدز" فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 6 – 1.

وضرب ليفربول موعداً مع برشلونة الإسبانى فى نصف نهائى دوري ابطال اوروبا، وتقام مباراة الذهاب فى الأول من مايو المقبل على ملعب "كامب نو"، بينما يحتضن ملعب "أنفيلد" مباراة الإياب المحدد لها السابع من الشهر ذاته.

وقال مورينيو في تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، "حظوظ برشلونة وليفربول في التأهل إلى نهائي دوري ابطال اوروبا تكاد تكون متساوية، في ظل تواجد ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني والذي لديه القدرة على حسم المباراة لصالح فريقه في أي وقت، بينما يملك ليفربول مجموعة من اللاعبين المميزين والخطيرين مثل محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو".

أضاف المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد، "أتوقع فوز ليفربول على برشلونة في حالة واحدة فقط، وهي أن يلعب برشلونة من دون ميسي".

وستشهد مواجهة ليفربول وبرشلونة العديد من المفارقات، أبرزها عودة الثنائى لويس سواريز وفيليب كوتينيو إلى ملعب "أنفيلد"، بعدما سبق وارتدى ثنائى برشلونة، قميص ليفربول، بجانب المواجهة الثنائية التي تجمع بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح صاحبى المركزين الخامس والسادس فى ترتيب أفضل لاعبى العالم لعام 2018 من جانب من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.