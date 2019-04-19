ضبط 4 أشخاص استولوا على 13 مليونًا من مواطنين

نجح رجال الأموال العامة اليوم في ضبط 4 من المتهمين في المنيا وسوهاج والغربية، تبين من التحريات أنهم نجحوا في الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 13 مليون جنيه من عدد من المجني عليهم، فيما تحررت المحاضر اللازمة وبمناقشة المتهمين، اعترفوا بوقائع النصب وباشرت نيابة الأموال العامة التحقيقات.

في المنيا، تم ضبط صاحب شركة أعلاف ومستلزمات دواجن، تبين من التحريات أنه يمارس نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبلغ 5 ملايين و300 ألف جنيه من 4 مواطنين لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الدواجن مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم.

وفي سوهاج، تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط حاصل على معهد فني تجاري، مقيم بمركز شرطة المراغة، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على تعيينهم بجهات حكومية، وتلقيه مبلغ 187 ألف جنيه من عدد من المواطنين بعد إيهامهم بعلاقاته بمسؤولين في الدولة.

وفي مركز المنشأة بسوهاج، تم ضبط حاصل على ليسانس، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين وإستيلائه من أحدهم على 55 ألف جنيه، نظير إلحاق نجله بإحدى المدارس بإحدى الدول الأفريقية المجاورة للحصول على شهادة الثانوية العامة بموجب عقد اتفاق بينهما.

وفي الغربية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة مقاولات لإشتراكه مع آخر، صاحب ومدير شركة للمقاولات العمومية بإحدى الدول العربية ومتواجد حالياً بالخارج في جمع تبرعات بالمخالفة للقانون، تبين من التحريات قيامهما بجمع تبرعات بغرض بناء المساجد ورعاية الأيتام والفقراء بالبلاد من خلال قيام الثاني المتواجد بالخارج بجمع التبرعات بالدولار الأمريكى، وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل الإحتفاظ لنفسه بفارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون، وأن نسبة المبالغ التي تحصلا عليها، تجاوزت 430 ألف دولار أمريكى بما يعادل 7 ملايين و300 ألف جنيه.