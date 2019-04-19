  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:29 م
بحث متقدم
باسم يوسف

بعد سنوات من الغياب.. «باسم يوسف» يعود في رمضان

محمد صلاح

مفاجآة.. إسرائيل تهنئ «محمد صلاح»

علم السودان

السودان.. إعفاء وكيل وزارة الإعلام عقب ساعات من تكليفه

حزب النور

أول برلماني سلفي يصوت بـ"نعم" لتعديل الدستور في الخارج

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

البرادعي

سر هجوم «البرادعي» على المتبرعين لكتدرائية نوتردام

احتجاجات السودان

بالفيديو.. مصلون يطردون مساعد "البشير" ويحطمون سيارته

علاء مبارك- مصطفى بكري

نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"

لاسارتى

«الخطيب»: جهاز الأهلي سيرحل بالكامل

الأرصاد

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

ضبط 4 أشخاص استولوا على 13 مليونًا من مواطنين

قضايا وحوادث

الأموال المستولى عليها
الأموال المستولى عليها

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ضبط عامل نصب بـ 150 ألف جنيه على سيدتين

#

ضبط 3 مسئولين بـ"التموين" استولوا على ملايين من الدعم

#

سباك يعذب ابنه بسبب العمل

#

ضبط صاحب صفحة تروّج لمنتجات جنسية على «فيسبوك»

إستيلاء

الاموال العامة

نصب واحتيال

نجح رجال الأموال العامة اليوم في ضبط 4 من المتهمين في المنيا وسوهاج والغربية، تبين من التحريات أنهم نجحوا في الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 13 مليون جنيه من عدد من المجني عليهم، فيما تحررت المحاضر اللازمة وبمناقشة المتهمين، اعترفوا بوقائع النصب وباشرت نيابة الأموال العامة التحقيقات.

في المنيا، تم ضبط صاحب شركة أعلاف ومستلزمات دواجن، تبين من التحريات أنه يمارس نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبلغ 5 ملايين و300 ألف جنيه من 4 مواطنين لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الدواجن مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم.

وفي سوهاج، تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط حاصل على معهد فني تجاري، مقيم بمركز شرطة المراغة، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على تعيينهم بجهات حكومية، وتلقيه مبلغ 187 ألف جنيه من عدد من المواطنين بعد إيهامهم بعلاقاته بمسؤولين في الدولة.

وفي مركز المنشأة بسوهاج، تم ضبط حاصل على ليسانس، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين وإستيلائه من أحدهم على 55 ألف جنيه، نظير إلحاق نجله بإحدى المدارس بإحدى الدول الأفريقية المجاورة للحصول على شهادة الثانوية العامة بموجب عقد اتفاق بينهما.

وفي الغربية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة مقاولات لإشتراكه مع آخر، صاحب ومدير شركة للمقاولات العمومية بإحدى الدول العربية ومتواجد حالياً بالخارج في جمع تبرعات بالمخالفة للقانون، تبين من التحريات قيامهما بجمع تبرعات بغرض بناء المساجد ورعاية الأيتام والفقراء بالبلاد من خلال قيام الثاني المتواجد بالخارج بجمع التبرعات بالدولار الأمريكى، وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل الإحتفاظ لنفسه بفارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون، وأن نسبة المبالغ التي تحصلا عليها، تجاوزت 430 ألف دولار أمريكى بما يعادل 7 ملايين و300 ألف جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا: صفقة القرن تراعي مصالحنا كما حدث في الجولان
» الاتحاد السكندري يتعادل سلبيًا مع المقاصة
» «بومبيو» يتوعد روسيا بـ«إجراءات شديدة»
» «سبيشال وان» يحذر برشلونة من محمد صلاح
» إقامة تمثال للرئيس السيسى في متحف الشمع بصربيا
» إصابة 37 فلسطينيا برصاص الاحتلال غزة
» وست بروميتش«حجازي» يهزم هال سيتي بثلاثية
» تفاصيل 5 دقائق بين الشرطة وأخطر عنصر إجرامي
» أمريكا تهنئ «صلاح»لاختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة
» ناخب يقطع إصبعه بعد أن صوّت خطأً
» سبب اعتداء "أحمد فتحي" على مدير نادي بيراميدز

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان