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العفو عن 404 سجناء بقرار جمهوري

الحياة السياسية

الإفراج عن سجناء - أرشيفية
الإفراج عن سجناء - أرشيفية

أحمد سالم

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الداخلية

سجناء

العفو الرئاسي

قرار العفو

أعلنت وزارة الداخلية، عن الإفراج بالعفو عن 136 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطي عن 268 سجيناً، بإجمالي 404 سجناء، استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، فى إطار مواصلة فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52 لسنة 2019.

وقال بيان للوزارة، اليوم، إن قطاع السجون، برئاسة اللواء زكريا الغمري، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 136 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 268 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

وقالت وزارة الداخلية، إن ذلك يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.


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