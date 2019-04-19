» سبب اعتداء "أحمد فتحي" على مدير نادي بيراميدز

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المصريون

الاهلى

احمد فتحى

بيراميدز

علق أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، على الأحداث التى شهدتها مباراة فريقه أمس الخميس، أمام النادي الأهلى، بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 للدورى.

وقال «عفيفى» فى الفيديو الذى بثه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جرت الأمور كما خطط لها الأهلي لا يخسر الأهلي عندما فاز على الترجي بركلتي جزاء مشكوك في صحتهما وبوجود الـ VAR .. وراح تونس وخسر من غير شوطه على المرمى.. قيل وقتها أن اتحاد الكرة لم يقف بجانبنا.. لما خسر 5 من صن داونز.. قال الكافيين والفيتامين وخطوط الطول وفرق التوقيت لازم يكون في حاجة».

واستطرد قائلاً: الأهلي بيقول جرت الأمور كما خطط لها .. ليه؟ أصل الحكم يحكم في الدوري السعودي.. أنا بكرر حكام الدوري السعودي الأجانب حكام الصفوة .. بيحكموا في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

وقال المتحدث الرسمي لبيراميدز: هذا إعلام مجلس إدارة الأهلي وليس إعلام الأهلي لأن دائرة اللوم دائمًا تكون للاعبين والجهاز الفني لبيراميدز يستحق الفوز رغم الأجواء المشحونة قبل وطوال وبعد أحداث اللقاء.. أنا بشكل شخصي أتعرض للسباب وأعضاء بمجلس إدارة الأهلي يجلسون بجواري .. هتافات معادية ضد لاعبي الفريق.. عمر جابر وعبدالله السعيد تحملا ما لم يتحمله أحد.

وواصل عفيفى: عقب نهاية اللقاء حاول محمد جمال العاصي الدفاع عن عمر جابر ليقوم أحمد فتحي بالاشتباك معه ويتم تكسير زجاج الملعب علما بأن العاصي هو وكيل أهم لاعبي الأهلي محمد الشناوي الحارس الأول للفريق ووليد أزارو وأجايي وعلي معلول ولو كان يعمل ضد الأهلي لكان تحدث عن عروض طوال الوقت حتى يؤثر على استقرار الفريق.

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