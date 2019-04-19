إصابة 12 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

19 أبريل 2019 - 05:38 م



أصيب 12 فلسطينيًا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب، إن 12 فلسطينيًا أصيبوا "بجراح مختلفة جراء استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية شرقي قطاع غزة"، وفق وكالة الأناضول.



ولم تشر الوزارة إلى طبيعة الإصابات، كما لم يتسن الحصول على توضيح.

وشارك فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس 2018.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

