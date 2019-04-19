البيت الأبيض: ترامب يدعم حفتر

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قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، بهدف بحث "جهود مكافحة الإرهاب".
وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن "الطرفين تحدثا، الإثنين الماضي، حول جهود مكافحة الإرهاب، والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا"، حسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وأشار البيان أن "ترامب يعترف بدور حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية".

كما ناقش "ترامب وحفتر رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي"، وفق المصدر ذاته.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

وبعد أيام على انطلاقها، فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدم على الأرض، جراء تصدي قوات حكومة الوفاق لها.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر الذي يقود قوات الشرق الليبي.‎

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