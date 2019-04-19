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بالصور.. ثلاثة مشاهد تنبأت بحريق كاتدرائية نوتردام

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كنيسة نوتردام
كنيسة نوتردام

أحمد سالم

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كنيسة

فرنسا

باريس

حريق نوتردام

تنّبأت عدة أفلام أجنبية بأحداث صادمة، قد تتعرض لها كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس، من خلال تشابك أحداثها التي ربمّا ترسم نهاية صادمة لأقدم بناء ديني وأثري في فرنسا.

تعني Notre Dame باللغة الفرنسية، «سيّدتنا»، تأكيدًا علي المعاني السامية التي يحملها لها مُريديها ومُحبيها في فرنسا والعالم أجمع.

ونرصد 3 أفلام تنّبأت بحريق الكاتدرائية، والتي اختلفت بين دراما ورومانسية وكرتون.

1- ظهرت الكاتدرائية خلال أحداث الفيلم الكرتوني الشهير، أحدب نوتردام Hunchback of Notre Dame ، إنتاج 1996.

جاءَ مشهد حريق كاتدرائية نوتردام خلال أحداث الفيلم، والذي جسّد من خلاله الكاتب الفرنسي، فيكتور هوجو، في روايته، التي تحمل نفس الاسم نظرته للكاتدرائية وشعور الجميع تجاهها باعتبارها الملاذ والملجأ الوحيد للاجئين والمحرومين، وبدونها ستختفي كل معاني الإنسانية وقبول الاختلاف الجسدي في عام.

تكرّر هذا المشهد مرة أخرى، لكن بالتصوير الحي في فيلم يحمل نفس الاسم أيضًا، بأبطال حقيقين.

2- في أحد مشاهد الفيلم الرومانسي Before sunset ، الذى عُرض عام 2004، روت بطلة الفيلم إحدى القصص عن محاول تفجير كنيسة «نوتردام» من قبل الألمان أثناء الحرب العالمية، وتوزيع المتفجرات في جميع أنحاء المبنى، وكان يجب جلوس جندي واحد فقط ليضغط زر التفجير داخل المبنى، ولكنه ينبهر بجمال الكنيسة ولا يستطيع تدميرها، مما دفعها لطرح سؤال حول إمكانية انهيار تلك الكنيسة في أحد الأيام؟

انتشر هذا المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث، وكأنهُ تنبأ بما سيحدث في يومٍ ما قبل 15 عامًا.

3- في عام 2013، صدر فيلم كرتوني باسم «الماعز اللطيف» عبر «يوتيوب»، إذ تنبأت أحداثه بعدد من الوقائع الحقيقية التي شهدها العالم، وآخرها حريق كنيسة نوتردام بفرنسا بالأمس والذي أسفر عن انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي، إضافةً إلى سقف الكنيسة بالكامل.

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