أسرار جلسة رئيس الزمالك مع «آل الشيخ» في الإمارات

19 أبريل 2019 - 05:16 م

كشف مصدر مقرب من مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل الجلسة التي عقدها رئيس القلعة البيضاء مع المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

استغل رئيس الزمالك تواجده في الإمارات وحضوره نهائي البطولة العربية بدعوة من تركي آل الشيخ في الاجتماع معه والاتفاق على بعض الصفقات الجديدة.

وأكد المصدر، أن رئيس الزمالك أنهى الاتفاق مع تركي، على ضم عبدالله السعيد ومحمد مجدي "أفشة" في الموسم القادم، وشدد على تمسكه الكامل بالحصول على خدمات الثنائي.

ويسعى الزمالك لاستغلال استبعاد أفشة من المشاركة مع بيراميدز وعدم الاعتماد عليه من جانب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق في ضمه خلال الموسم القادم.

في الوقت الذي انتهى فيه الاتفاق مع السعيد في وقت سابق وتبقى فقط وضع الرتوش النهائية مع إدارة بيراميدز.