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لهذا السبب.. البرادعي ينتقد التبرع بمئات الملايين لكتدرائية نوتردام

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البرادعي
البرادعي

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعرب الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، عن حزنه من الاهتمام المتزايد والتبرع لترميم كاتدرائية نوتردام دون غيرها من التراث الحضاري وضحايا الحروب.

وعلق على تعهد زوج الممثلة، سلمى حايك، بتقديم 90 مليون جنيه استرليني للمساعدة في ترميم كاتدرائية نوتردام بعد أن دمرها الحريق الكارثي، في تدوينه له على موقع "تويتر": " تبرعات بمئات الملايين لإعادة بناء كنيسة نوتردام، أمر محزن أننا لا نرى نفس الروح بالنسبة للتراث الحضاري في منطقتنا وغيرها، التراث الإنساني واحد لا يتجزأ. شيء أكثر حزنا بكثير كذلك أننا لا نرى نفس الروح  بالنسبة لمساعدة ضحايا النكبات الإنسانية من حروب وكوارث".

وكانت الأنباء قد أفادت بأن عائلة الملياردير الفرنسي، فرانسوا هنري بينولت، تبرعت بمبلغ 100 مليون يورو لإعادة بناء الكاتدرائية التاريخية، التي احترقت، يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، في قلب العاصمة الفرنسية، باريس.

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