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رسميًا.. رامز جلال يقدم "رامز في الشلال" رمضان المقبل

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رامز جلال
رامز جلال

خالد الشرقاوي - متابعات

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كشف مستشار تحرير برنامج رامز جلال، الصحفي عبد الله غلوش عن "بوستر"، برنامج مقالب رامز جلال المقرر عرضه في رمضان المقبل، عن اسم البرنامج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويحمل البرنامج اسم "رامز في الشلال"، حيث كتب "غلوش": "رامز في الشلال مش خارج نطاق الخدمة ".

ورغم الانتقادات التي وجهت للبرنامج خلال السنوات الماضية، إلا أنه حقق نجاحا واسعا ونسب مشاهدة عالية، منذ بدايته في عام 2011، وحمل اسم مختلف كل عام كالتالي "رامز تحت الأرض، رامز بيلعب بالنار"، ورامز قلب الأسد، رامز قرش البحر"، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو ورامز تحت الصفر".

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