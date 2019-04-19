» رسالة مؤثرة من «ساسي» إلى جماهير الزمالك

19 أبريل 2019 - 05:03 م

وجه فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد الفوز فى مباراة امس أمام الاسماعيلى بهدفين دون رد، فى بطولة الدورى الممتاز.

وكتب «ساسى» عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شكرًا لجمهور الزمالك الوفى وحبكم ليا على راسي وقريب نرجع ونفرح مع بعض».

الجدير بالذكر أن الفريق الأبيض فاز بهدفين نظيفين على الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الجيش بالسويس ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز ليتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة.