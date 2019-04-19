بالفيديو.. الرئاسة تستعرض تطوير العشوائيات

استعرض السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، التحدي والإنجاز في القضاء على العشوائيات حيث عرض فيديو بعنوان "فجر جديد بتشرق شمسه على كل مصر، طريق جديد بنرسمه للأجيال اللى جاية لحياة أجمل وأرقى.. مشروع الإسكان بيغير حياة ملايين المصريين".

واستعرض الفيديو اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 915 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 85 مليار جنيه، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.

واستعرض الفيديو اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 915 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 85 مليار جنيه، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.