غرفة عمليات لرصد إقبال المصريين بالخارج على الاستفتاء

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الاستفتاء

التعديلات الدستورية

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

الجاليات المصرية

رصدت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إقبالًا من الجاليات المصرية بكافة الدول، في منتصف اليوم الأول من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، منها إقبال المصريين على التصويت بعدة دول في القارة الإفريقية، خصوصًا في إثيوبيا وتشاد والكاميرون والمغرب.

كما رصدت الغرفة توافد الجاليات المصرية في فرنسا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان وكوريا الجنوبية و قطر وتركيا بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة.

واستقبلت الغرفة نحو 70 استفسارًا حتى الآن جاء أغلبهم حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في عملية الاستفتاء، وبدورها تواصلت الغرفة بالتواصل مع رموز الجاليات المصرية بالخارج وخاصة بدول الخليج وتم توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة.

كما رصدت الغرفة استفسارات حول إمكانية التصويت بصورة جواز السفر أو صورة بطاقة الرقم القومي، وكان الرد أنه يجب إحضار جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي حتى يتمكن الناخب من التصويت، كما جاءت بعض الاستفسارات عن أماكن ومواعيد عمليات التصويت على التعديلات الدستورية في عدد من الدول المختلفة، وتم إفادتهم بكافة التفاصيل كل على حدا، كما ورد استفسارا حول وجود لجان تصويت في ليبيا، فكان الجواب أنه لا يوجد لجان تصويت هناك وذلك نظرًا للحالة الأمنية.

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، باستمرار التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج واستقبال الاستفسارات منهم، والعمل على حل وإزالة أية عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الاستفتاء.


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