«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

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متابعات - خالد الشرقاوي

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 23

شبين الكوم 13 23

طنطا 13 22

دمنهور 14 21

الإسكندرية 15 20

بلطيم 14 21

مطروح 15 20

السلوم 14 20

سيوة 13 24

بورسعيد 15 21

دمياط 15 21

الزقازيق 12 24

الإسماعيلية 11 24

السويس 12 23

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 14 24

نخل 06 20

نويبع 16 23

طابا 12 22

كاترين 06 18

الطور 17 25

شرم الشيخ 18 26

الغردقة 17 27

مرسى علم 19 25

الفيوم 13 24

بنى سويف 13 24

المنيا 12 24

أسيوط 13 25

سوهاج 14 26

قنا 15 28

الأقصر 16 30

أسوان 17 32

أبوسمبل 20 32

الوادي الجديد 16 29

شلاتين 19 28

ابو رماد 20 27

حلايب 20 26

راس حدربة 19 25


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