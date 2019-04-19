نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"

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علاء مبارك- مصطفى بكري

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مصطفى بكر

آخرتها معاك

وصف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، تصريحات النائب البرلماني مصطفى بكري بـ"المحيرة".

وكتب نجل مبارك، على حسابه في "تويتر"، قائلًا: "احترنا معاك مرة تقول إن بعد البلاغ اللى قدمته للنائب العام تم إنزال الرئيس مبارك والأسرة من الطائرة فى مطار شرم الشيخ ومنع الهروب".

وتساءل أيضًا: "ولما سألك يعنى كان فعلاً فى محاولات لمبارك إنه يهرب؟ أجبت طبعاً! وبعدين نفيت قصة الهروب الوهمي إن النيابة أمرت بانزالنا من الطائرة! وآخرتها معاك".

يذكر أن بكري كان قد كشف كواليس في تصريحات سابقة ما حدث في الساعات الأخيرة قبل رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلًا إن مبارك أصر أن يمارس نشاطه؛ حتى يؤكد للداخل والخارج أن الدولة المصرية ما زالت مستقرة.

وأوضح "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن مبارك استقبل وزير خارجية الإمارات، الذي وصل القاهرة للاطمئنان على الأوضاع في البلاد، وكذلك استقبل مبعوثًا روسيًا حمل رسالة من الرئيس بوتين.

وأضاف أن جماعة الإخوان باتت تشيع في هذا الوقت أن مبارك صمم على تحدي مشاعر المتظاهرين ومارس كل سلطاته، وأنه يجب تصعيد الأمر لمواجهته وإجباره على التنحي عن السلطة.

وتابع أنه في نفس اليوم انعقد لقاء بين الدكتور حسام بدراوي، الذي عين أمينًا عامًا للحزب الوطني خلفًا لصفوت الشريف، وبين عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية؛ لمطالبة مبارك باتخاذ خطوات من شأنها تهدئة الأوضاع في البلاد، وتفويض عمر سليمان بمهام رئيس الجمهورية أو التنحي عن السلطة، وقال مبارك: "أنا مستعد أموت عشان بلدي، أنا استلمت مصر خرابة وكان الإرهاب منتشر والخزانة فاضية وعلاقتنا مع العرب مقطوعة وأنا وصلتها لبر الأمان، ما يحدث مؤامرة على البلد، والإخوان أول ناس مستفيدين من إللي بيحصل".



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