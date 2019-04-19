6 معلومات لا تعرفها عن icdl المعلمين

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معلمين

التربية والتعليم

وزارة

طارق شوقى

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، منح شهادة المعلم المصري الدولية  وذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة ICDL Arabia .

وقالت الوزارة ان الشهادة  لدعم بناء القدرات والكفاءات الرقمية والتكنولوجية لدى كوادرها التعليمية، وتدريب المعلمين لحصولهم على شهادة ICDL Teacher وفقًا للمعايير الدولية.

وهذه اهم  6 معلومات عن شهادة المعلم المصري الدولية التي أطلقتها الوزارة:

1- امتداد لبروتوكول 2018 الذي تم توقيعه مع ICDL Arabia .

2- شهادة فريدة متخصصة للمعلم المصرى بمعايير دولية.

3- تطلق لأول مرة في الوطن العربى.

4- استغرق إعدادها عاما كاملا.

5- محتواها المتميز يعد المعلمين الجدد لامتلاك المهارات.

6- تدعم منظومة التعليم الجديدة وخطة بناء الإنسان المصري التي بدأت الدولة في تنفيذها ، وفقا  لما ذكره موقع فيتو الاخبارى .


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