بابا الفاتيكان يقبل أقدام السجناء

19 أبريل 2019 - 02:03 م

أظهرت بعض الصور التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، وهو يقوم بغسل وتقبيل أقدام 12 سجينا أمس الخميس بسجن في بلدة "فاليتري" جنوبي العاصمة الإيطالية.

وقام البابا بالتحدث مع السجناء قائلا: " ينبغي للقوي أن يخدم الضعيف.. من يظن أنه الأقوى يجب عليه أن يخدم غيره، ينبغي لنا جميعا أن نخدم بعضنا البعض".

يذكر أن البابوات السابقين اعتادوا إقامة طقس خميس العهد في واحدة من كبرى كاتدرائيات روما، حيث يغسلون أقدام 12 قسيسا، لكن البابا فرنسيس نقله إلى أماكن احتجاز مثل السجون ومراكز المهاجرين ونزل المسنين.

وكان مقطع الفيديو قد انتشر منذ أيام يظهر بابا الفاتيكان وهو يقبل أقدام رئيس جنوب السودان ووفد مرافق له.

وأظهر الفيديو ركوع بابا الفاتيكان ليقبل قدمي رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة رياك مشار، ودعاهما إلى الحفاظ على السلام في بلادهما وتجنيبها حربا أهلية.





