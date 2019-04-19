فحص طبي لـ"بوطيب" لتحديد حجم إصابته

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فحص طبي

بوطيب

مغرب

يخضع المغربي خالد بوطيب، مهاجم نادي الزمالك لأشعة غدا السبت، لتحديد حجم إصابته التى تعرض لها في مباراة الإسماعيلي أمس الخميس، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وأعلن الجهاز الطبي للزمالك أن إصابة بوطيب عبارة عن كدمة في مفصل الركبة ولن تبعده عن الملاعب ولكن الأشعة هي التي تحدد فترة غيابه.

ويبدأ الزمالك استعدادات غدا السبت لمواجهة بيراميدز في الدوري الثلاثاء المقبل، حيث سيكون لقاءً ناريًا في ظل صراع الزمالك المتصدر وبيراميدز الوصيف على اعتلاء قمة الدوري، لاسيما وأنهما متساويان في نفس عدد النقاط.



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