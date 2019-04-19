بالفيديو.. أبشر تشارك الأسمري في حفل "اليتيم"

19 أبريل 2019 - 01:44 م

بمبادرة من رئيسة مجلس إدارة جمعية "أبشر" للأعمال الخيرية إيمان رمضان في الاحتفال السنوي بعيد اليتيم، شارك المستشار فيصل بن عبد الرحمن الأسمري، الرئيس تنفيذي لشركة خبرة السداد السعودية، وعضو مجلس إدارة شركة "نيوم" وشركة "مستشارك" وشركة "خبرة" في الاحتفالية التي شهدتها قرية "المنتزه" بالوراق، ولم يدخر جهدًا في إسعاد الأطفال ومشاركتهم فرحتهم، ومشاركتهم لهوهم ومرحهم.

قالت إيمان رمضان عبد العظيم رئيس جمعية أبشر الخيرية، إن الجمعية المشهرة برقم 33365 سنة 2009، تنظم الكثير من الأنشطة وجميعها تهتم بمساعدة المرضى والمحتاجين وذوي الإعاقة، وتجهيز العرائس وكل أعمال الخير للبسطاء من الناس.

وأضافت لـ"المصريون": "نعتبر من أنشط الجمعيات في الوراق ونحاول باستمرار الوقوف إلى جانب المحتاجين وزوجنا أكثر من 3 آلاف يتيمة في 10 سنوات منذ نشأت الجمعية، كما نساعد الأسر المنتجة ونوفر لها ماكينات الحياكة أو الأنوال، وتقوم ببيع منتجاتها والاسترزاق منها".

وأكدت أنها اعتادت كل عام أن تقوم بتجهيز حفلات للأيتام وموائد إفطار في رمضان مرحبة بأي مساعدة للجمعية القاطنة في شارع 30 مارس المتفرع من شارع الأبحاث في الوراق، خاصة أن الظروف الاقتصادية الحالية أثرت على التبرعات والمساعدات التي كانت تتلقاها الجمعية.

وقال محمود الحصان، المسئول عن مدير قرية "المنتزه" التي استضافت الحفل لـ"المصريون"، إنه يشعر بالسعادة لاستضافة هذا الخير بقريته، وإنه يرحب دائمًا بالأعمال الخيرية.