هذا ما يفعله الإسبان في يوم سقوط الأندلس

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الأأفندي

الأأسبان

سقوط الأندلس

الأوز

نشرت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي صورة  تظهر كيف يحتفل الإسبان بيوم " سقوط الأندلس".

وكتبت الأفندي على حسابها في تويتر: "  يحرص الإسبان على إقامة الاحتفالات بذكرى سقوط الأندلس حيث يجتمع المئات لمشاهدة مهرجان "قتل الإوز" حيث يجتذب الفرسان رؤوسها المتدلية حتى ينفصل رأسها عن جسدها".

ولاقت تدوينة الأفندي تفاعلا واسعا على تويتر ، حيث كتب أحد رواد تويتر قائلا :  "لحضارة الإسلامية  الأندلسية تدرّ علي الدولة الاسبانية ملايين الأرباح من السياحة، مضيفا أن العمارة الإسلامية بقيت هناك تروي تاريخ أمة عريقة كانت للعلم والبناء سباقة..ولم يدخل المسلمون مستعمرين بل فاتحين لم يريقو قطرة دم أو يهتكوا حرمة كأوروبا الاستعمارية".

وكتب حساب محمد الجعدي : " مهرجان سنوي لقطع رؤوس الإوز في إسبانيا يقام في مدينة (إل كاربيو دي تاجو)  لإحياء ذكرى معركة "العُقاب" التي قطعوا فيها رؤوس 70 ألف مسلم بعدما انتصروا على دولة الموحدين عام 1212م فيشبهون دولة الموحدين بالأوزة.. لك أن تتخيل حقدا عمره 800 سنة على المسلمين تدفع ثمنه اليوم طيور الإوز".


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