  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:40 م
بحث متقدم
جمال خاشقجي

تركيا تعتقل إماراتيين وتحقق في صلة أحدهما باغتيال "خاشقجي"

11 فنانا

بالسعودية.. 11 فنانًا يحيون أعياد الربيع

الاهلي

"تويتر" يشعل جدران الأهلي: "ليست لمتخاذلين"

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يقبل أقدام السجناء

جوري عبد الله

فيديو فاضح لفنانة خليجية من داخل غرفة النوم

قطع رؤوس الأوز

هذا ما يفعله الإسبان في يوم سقوط الأندلس

رغد صدام

نجلة صدام تكشف حقيقة عن ابنتها في رمضان

محمد رمضان والسبكي

فتيات الكومبارس: "محمد رمضان متواضع والسبكي بيشتمنا ويضربنا"

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

بمناسبة عيد الشرطة.. الإفراج عن 414 سجينًا

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد يكشف مفاجأة عن رجال الأعمال في دبي

نجلة صدام تكشف حقيقة عن ابنتها في رمضان

آخر الأخبار

رغد صدام
رغد صدام

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

#

تدعى أنها ابنة صدام.. والابنة الحقيقة ترد

#

أول تعليق من بابا الفاتيكان على حريق كاتدرائية نوتردام

#

رغد صدام حسين: لا تحزن إن الله معنا

العراق

صدام حسين

زيارة

حفيدة صدام

رمضان

نفت نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ما تردد عن تقديم طلب من ابنتها لوزارة الداخلية العراقية لحمايتها أثناء زيارتها للعراق.

وكتبت رغد صدام حسين عن نجلتها " حرير حسين كامل" على حسابها في تويتر : "  خبر غير صحيح"، وذلك عقب نشر موقع موسوعة بغداد أن حفيدة صدام حسين " حرير حسين كامل"، قد تقدمت بطلب رسمي لوزارة الداخلية العراقية عن طريق سفارة العراق  في الأردن، وتطلب توفير الحماية اللازمة لها أثناء زيارتها للعراق في رمضان".

يذكر أيضا  أن نجلة صدام كانت قد نفت ادعاءات سيدة تدعى " نانا"، والتي ادعت أنها ابنة الرئيس  الرحل صدام حسين.

وكتبت رغد صدام حسين حينها على حسابيها في "تويتر" و"فيس بوك": "مرة أخرى المدعوة (نانا) التي تدّعي أنها ابنة الرئيس صدام حسين رحمه الله، تظهر في ضيافة جمعية الصداقة الكردية الصهيونية، وفي ظل نجمة داوود الصهيونية".

وأضافت: "نعود هنا لنأكد أنها ليست ابنة الرئيس صدام حسين ولا تمتّ له بصلة وبظهورها هذا قد فضحت نفسها وأظهرت حقيقتها".

وقد ظهرت السيدة التي تدعو نانا في مقطع فيديو وهي تقول باسمي أنا: "نانا صدام حسين ابنة الرئيس صدام حسين أوجه الشكر  لمن قام باختياري في الجمعية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار مصيري يخطط له لـ"فلوكس"
» القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية لجامعة المنصورة ومدارس بالقليوبية
» «التدوير» سلاح الزمالك للهروب من الإجهاد
» تعرف على موعد رحلات السعودية من مصر لأداء العمرة
» شاهد.. الاستعدادات النهائية لحفل الهضبة بـ"الجامعة الأمريكية" اليوم
» المغرب يعلن المساهمة في إعادة بناء كنيسة نوتردام
» 213 قتيلًا منذ اندلاع اشتباكات طرابلس
» مقتل وإصابة 18طالبانيًا خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية
» خطة الصحة لتغطية 3 أيام الاستفتاء
» «الجبلاية» ترشح الأهلي والزمالك وبيراميدز لبطولات أفريقيا
» تفاصيل لقاء "السعيد" بوزير الإدارة العامة السيرلانكي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان