الدماطي: 44 قطعة أرض مميزة بشيراتون المطار بالمزاد العلني 2 مايو

19 أبريل 2019 - 01:10 م

كشفت سهر الدماطي، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير هى إحدى الشركات التابعة للشركــة القابضــة للتشييــد والتعميــر االتابعـــة لوزارة قطــاع الأعمــال العــام، أن الشركة من أكبر الشركات التي لديها محفظة عقارية كبرى للأراضي في أماكن استراتيجية.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنه تم عمل دراسة قوية للشركة لمعرفة كيفية تطويرها لمنحها المكانة التي تستحقها، وانتهت الدراسة إلى إعادة هيكلة الشركة ماليا بحيث نستطيع بيع حوالي 3? من الأراضي، واستخدام حصيلة المبيعات في توفير التمويل اللازم لخطتها الاستثمارية و عمل توازن تمويلي ما بين الموارد الذاتية و القروض يعقبها عمل دراسة لإمكانية زيادة رأس المال تمهيدا لعرضها وإعتمادها من مجلس الادارة.

وأوضحت «الدماطي» أنه تم عمل دراسة تسويقية كاملة لتطوير أسلوب التسويق، وتحسين الأسعار وجداول السداد التي تُقدم للمشتري، بحيث نوفر تسهيلات في السداد من 3 إلى 10 سنوات

وأشارت إلى أنه تم وضع استراتيجية كاملة لتعظيم الإيرادات، تبنى على ثلاثة محاور، المحور الأول وهو أسلوب الشراكة وتم تطبيقه مع شركة «سودك» على 655 فدانا في هليوبوليس الجديدة وهو من النماذج الناجحة

وتابعت: أما المحور الثاني فهو تطوير الأراضي وتوفير مساحات مختلفة من الوحدات تتراوح من 90 إلى 120 مترا، ومساحات أرى مختلفة ،والمحور الثالث هو بيع الأراضي وبدأنا بالتنفيذ فعليا بعد موافقة مجلس الإدارة بطرح مجموعة من الأراضي للبيع من أهمها 100 فدانا في منطقة هيليوبارك على طريق السويس مباشرة ، و190 فدانا في منطقة نيو هليوبوليس، و1980متر في منطقة شيراتون

وأوضحت «الدماطي» أن الخطط البديلة التي تم إعدادها منها بيع 44 قطعة أرض على شوارع رئيسية في منطقة شيراتون، وسيتم طرحها في مزاد علني 2 مايو المقبل، ويتم اختيار بعض المواقع في منطقة نيو هليوبوليس على طريق السويس، التي سيمر من أمامها القطار الكهربائي