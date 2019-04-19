» شاهد.. الاستعدادات النهائية لحفل الهضبة بـ"الجامعة الأمريكية" اليوم

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متابعات- حنان حمدتو

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بريطانيا

عمرو دياب

الجامعة الامريكية

أشرف منظم الحفلات والمنتج وليد منصور على الأوضاع النهائية لتجهيزات حفل الفنان عمرو دياب المقرر إقامته الليلة في الجامعة الأمريكية الذي يحمل عددا كبيرا من المفاجآت لجمهور الهضبة.

و قال منصور فى تصريحات صحفية ان الهضبة سيقدم خلال الحفل باقة من أغانيه التي تلاقي تفاعلا من كل محبيه وعشاقه مثل "يتعلموا، هدد، مقدرش عالنسيان، أحلى وأحلى" وغيرها من الأغاني.

ويشارك الهضبة في الحفل كل من المغني البريطاني جيمس آرثر نجم برنامج اكتشاف المواهب «إكس فاكتور» في نسخته البريطانية عام 2012، والذي حقق نجاحًا وشهرة كبيرة في بريطانيا، إضافة إلى المغني التركي مهموت أورهان.
شاهد الصور..









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