» «التدوير» سلاح الزمالك للهروب من الإجهاد

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يدرس السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، اللجوء إلى سياسة التدوير بين لاعبي الفريق، خوفًا من شبح الإجهاد التي يعاني منها بعض لاعبيه، بسبب ضغط المباريات، سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي.

يأتي قرار "جروس" بعد الجلسة التي عقدها معه رئيس النادى، التي طالب المدير الفني فيها بضرورة منح الفرصة لباقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الرسمية، أمثال أيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد عنتر وعمر السعيد ومحمد حسن.

ويمنح جهاز الزمالك اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة، على أن يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز الثلاثاء المقبل.



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