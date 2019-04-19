"الآثار" و"السياحة" تحتفلان بيوم التراث العالمي في الأقصر

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بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى احتفلت وزارتا الآثار والسياحة أمس الخميس من محافظة الأقصر بيوم التراث العالمى، حيث تعلن وزارة الآثار خلاله عن كشفين أثريين بالبر الغربى، وتقوم بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر.

يشارك في فعاليات الاحتفال سفراء عدد من الدول منهم سفراء البحرين، والتشيك، وأذربيجان، وكازاخستان ، وكولومبيا، وتشيلي، والكونغو، والدومينكان، وبعض سفراء الدول الأفريقية من الكاميرون ومالي وناميبيا وزيمبابوي ومالاوى، ومديرة المكتب الثقافي لليونسكو في مصر وليبيا والسودان، وعددا من الشخصيات العامة و نواب البرلمان والبعثات الأثرية الأجنبية العاملة بالأقصر.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الاحتفال أيضا افتتاح معبد الآوبت بعد ترميمه و جولة في معابد الكرنك.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل بيوم التراث العالمي في 18 إبريل من كل عام بعدما اقترح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS ) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982 م، والتي وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.



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