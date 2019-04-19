» تعرف على موعد رحلات السعودية من مصر لأداء العمرة

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متابعات- حنان حمدتو

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أفادت الخطوط السعودية، بأن الخميس المقبل، سيتم تسيير 9 رحلات إضافية يوميا، من مطار القاهرة الدولي، بخلاف الرحلات المنتظمة، وذلك لنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة، خاصة مع اقتراب موعد عمرة شهر رمضان.

وكانت قد استعدت سلطات مطار القاهرة الدولي، من كافة التجهيزات والاستعدادات برئاسة المهندس أحمد فوزي، بمبنى 2 الجديد، واتخاذ الإجراءات لتسهيل سفر المعتمرين إلى الأراضي المقدسة، وفقا لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، بتقديم كافة التسهيلات للمعتمرين.

كما نفذت استعدادات مكثفة منذ انطلاق رحلات موسم العمرة منتصف نوفمبر 2018 الماضي، حيث بدأت برحلات المولد النبوي وتنتهى برحلات شهر رمضان المقبل، على 500 ألف تأشيرة موزعة على مدار الموسم، منها تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر شهر رمضان فقط والباقي على مدار الموسم بالكامل.


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