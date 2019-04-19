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التعديلات الدستورية

الجيزة

المنيب

نظم النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة، مؤتمر جماهيري حاشد لشرح التعديلات الدستورية وأهمية المواد المستحدثة بالنسبة للمواطن التي تم إضافتها في التعديلات الدستورية المرتقبة، ولحشد المواطن والمشاركة بفاعلية في الاستفتاء وسط حضور اكثر من 5الاف  مواطن.

أكد  رياض، خلال اللقاء أن المؤتمر شهد حضور وإقبال كبير من جميع المواطنين في الجيزة وهو ما يكشف حالة الوعي التي يعيشها المواطنين،  مضيفا ان هذا الحضور الكبير نريد منه أن يحشد كل أقاربه وجيرانه للمشاركة بفاعلية في الإستفتاء وللظهور بقوة أمام اللجان  وإرسال رسالة إلى قوى الإرهاب التي تتربص بمصرنا الحبيبة.

واشار "نائب الجيزة" إلى أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية  واستمرار الاستقرار، مؤكدا  أنه لابد أن تثبت الجماهير أنهم  على درجة كبيرة من الحرص على الدولة من خلال المشاركة بفاعلية في التعديلات الدستورية.

وشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد كل من المستشار عصام هلال أمين تنظيم مستقبل وطن، والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب علاء والي أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، وعدد من نواب الجيزة ، وعدد من قيادات من قيادات المحافظة.


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بالصور.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالمنيب بالصور.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالمنيب بالصور.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالمنيب بالصور.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالمنيب بالصور.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالمنيب بالصور.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالمنيب بالصور.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالمنيب بالصور.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالمنيب بالصور.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالمنيب بالصور.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالمنيب بالصور.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالمنيب


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