شاهد.. "مستقبل وطن" بالبحيرة ينظم ملحمة وطنية لدعم الدستور بحضور المحافظ

19 أبريل 2019 - 11:47 ص

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بقيادة النائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة وبحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والمستشار عصام هلال أمين تنظيم الجمهورية والنائب محمود سعد أمين المهنيين بالجمهورية مؤتمرا جماهيريا حاشدا، حول أهمية التعديلات الدستورية ودعمها ، وذلك بأرض مضرب الأرز بمدينة دمنهور، بحضور عدد كبير من قيادات الحزب والنواب.

هذا وشرح النائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الإنجازات التى تمت والمشروعات القومية التى أقيمت فى الدولة المصرية ومحافظة البحيرة، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء القادم، ايام السبت والاحد والاثنين.

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال كلمته أن مصر في الفترة الراهنة تظهر بها سمات الاستقرار الاقتصادي وأمني خلال القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك مقارنة بالفترة الماضية مضيفا ان الشعب استطاع أن يتجاوز كل الصعاب وهو الآن يجني ما حصده من تعب وشقاء ويتجلي هذا العناء في المشاريع الضخمة التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة.

هذا وقد طالب أمنه من كافة أطياف الشعب النزول إلي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وذلك لأن الشعب البحراوي يتمتع بثقافة سياسية حكيمة تجعلة يقود مصر نحو الاتجاه المروج والديمقراطية والمشاركة في صناعة مستقبل مصر ، منوها أنه اعتاد من الشعب البحراوي المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات بأعلي نسب مشاركة وهو ما ينتظره منهم كعادتهم ، وفي ختام كلمته وجه الشكر لحزب مستقبل وطن وكافة أعضائه علي مثل هذه المؤتمرات التي تزيد من الوعي السياسي.

ذكر المستشار عصام هلال أن التعديلات الدستورية عبارة عن إصلاح دستورى وأن المشاركة في الإستفتاء الدستوري القادم هى رسالة للخارج بأن الشعب المصرى بكافة طوائفه يلتف خلف القيادة السياسة ، وأن مصر عندما أصبحت رئيسا للقمة الأفريقية جاء نتاج الوعي السياسي لدي المصريين وثقتهم في رئيسهم ، مضيفا أن التعديلات الدستورية لها مردود اقتصادي في صالح الشعب المصري سيجني الشعب ثماره خلال فترة المقبلة

كما تناول هلال عدة محاور ، ومنها الحديث عن الدستور والتعديلات المقترحة والتي تصمنت أن الدستور عمل بشرى قابل للتعديل وليس قرآنا أو أنجيلا والعمل البشرى قد يتخلله بعض الاخطاء والنواقص ، والتي تعد أسبابا أساسية للعمل علي تعديل هذه الأخطاء ، حيث أرجع السبب فى هذا الخطأ ل لمتغيرات عدة كان منها عامل الزمن وأحداث الوقت ، وكذلك اختلاف الجمعية التأسيسة فى دستور 2014، عن العامل الزمنى والجمعية التأسيسة لدستور 2019.

واوضح " هلال " أن هناك إثارة وتلاعب من قبل أعداء الوطن حول 4 مواد فى التعديلات الدستورية الحالية ، وهى مواد فترة الرئاسة، والمادة الانتقالية للرئيس الحالى، ودور الجيش في حماية الدولة ، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، منوها بأن المتربصين بالوطن لا يتحدثون إلا عن تلك المواد ، مضيفا أن كل مادة من هذه المواد هناك ضرورة حتمية لتعديلها .

وتابع هلال كلمته بالحديث فيما يخص فترة الرئاسة، حيث أثارت عدة تساؤلات حولها وكانت أنه هل من المنطق والعقل أن تكون دورة عضو المجلس المحلى مثل دورة رئيس الجمهورية، أو أن تكون دورة عضو مجلس النواب أكبر من دورة رئيس الجمهورية؟ فكيف تكون مدة عضو مجلس النواب 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات.

كما تحدث الدكتور هشام عنارة نائب حزب مستقبل وطن عن أهم المشاريع الاقتصادية التي قام بها الرئيس السيسي مؤكدا أن مصر في طريقها لازدهار اقتصادي وشرح عدد من مواد الدستور.

ويأتي ذلك ضمن مؤتمرات الحزب ضمن سلسلة المؤتمرات التى قررت للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة، وحث المواطنين على المشاركة الايجابية، وفى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.



