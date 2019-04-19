» المغرب يعلن المساهمة في إعادة بناء كنيسة نوتردام

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فرنسا

المغرب،

قالت وكالة الأنباء المغربية "و م ع"، إن سفارة المغرب بفرنسا كلفت سفيرها ، شكيف بن موسى، بإبلاغ المطران ميشيل أوبيتي، رئيس أساقفة باريس، بقار الملك محمد الساس "أمير المؤمنين" أنه سيقدم مساهمة مالية من أجل إعادة بناء كاتدرائية نوتردام.

كما نقل السفير دعم ومواساة وتضامن العاهل المغربي باسم جميع المغاربة في حريق الكاتدرائية، التي وصفها بأنها رمز مدينة باريس وتاريخ فرنسا، ومحج الملايين من المؤمنين.

يذكر أن عدة دول أوروبية، بعد كارثة حريق كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين الماضي، عن المساهمة في إعادة بناء الكاتدرائية، والتي انضمت دولة المغرب إليها، كأول بلد عربي.



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