«فتيات الكومبارس»: محمد رمضان متواضع.. وفيفى عبده بتوزع علينا لحمة

19 أبريل 2019 - 11:31 ص

حياة المجاميع أو ما يعرف بـ"الكومبارس"، صعبةً وشاقة، وينطبق عليهم المثل القائل: "محدش بياكلها بالساهل"، ما بين مخاطر عمل ومعاملة سيئة من الإنتاج، ويوم عمل شاق طويل بوجبات معظمها غير جيد، وافتراش الطريق في برد الشتاء أو في صهاريج الحر، لينتهي يومهم بـ 80 جنيهًا.

التقت "المصريون"، مجموعةً منهن في محيط دار القضاء في أثناء تصوير مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا المتوقع أن يُعرض في رمضان القادم.

تقول "حنان ظنوني"، إنها تقوم بدور الفتوة التي تضرب الأبطال على الشاشة.

وتحكي معاناتها في عملها بالمجاميع، قائلةً: "الفلوس اللي بناخدها قليلة جدا اليوم بيكون ما بين 70 أو 80 جنيه وبنشتغل طول اليوم وهي وجبة واحدة في اليوم، ده غير معاملة الإنتاج الوحشة معانا بس مش كلهم، نفسي يعاملونا كويس ويزودوا أجرتنا".

وتضيف: "الأول كانت أحلامي أني أكون فنانة كبيرة بس بعد تعب الشغل كـ" كومبارس"، مش بهتم إذا كنت أنجح في التمثيل ولا لأ هو شغل وخلاص".

وتقول فتيات المجاميع، إنهن يحببن العمل مع الفنان محمد رمضان؛ لطيبته ورحمته بهن وسخائه معهن، مشيرين إلى أنه يقوم أثناء التصوير بذبح "4 عجول" لهن، وهو دائمًا كريم معهن، حيث يجلس بجوارهن على الأرض ويتعامل معهن بكل رحمة.

وتضيف "حنان": "بنتي راندا كانت عايزة تتصور معاه، وقالي هخلص تصوير واتصور معاها لكن اليوم خلص ومشينا من غير ما تتصور، تاني يوم لقيت بيقلب علينا الدنيا في لوكيشن التصوير، وأتصور معاها أنا ما شفتش حد متواضح وحنين كده".

كما أشدن بالفنان أحمد السقا قائلين إنه طيب الطباع معهن، وكذلك الفنانة نادية الجندي، والفنانة فيفي عبده التي تذبح وتعطيهن "لحمة"، والفنانة وفاء عامر التي تطهو لهن "الكبدة الإسكندراني" في الكواليس.

إلا أنهم أجمعن على أن إحدى الأسر الشهيرة العاملة في مجال الإنتاج الفني تعاملهن بصورة سيئة ما بين ضرب أو "شتيمة"، وأثناء العمل يقوم بإعطائهن أجرة زهيدة.

تقول إحداهن: "بيدينا في اليوم 70 جنيها ووجبة أو 15 جنيها بدل الوجبة، وساعات بيدينا 80 شاكب راكب يعني الأجرة بالوجبة". وشكون من أن بعض الفنانين يتعاملون معهن بصورة سيئة ودون رحمة وينظرون إليهن على أنهن "درجة تانية".

وأكدت فتيات الكومبارس، أن مكتب عمرو شوقي وتيتو وأحمد هاشم وهويدا، وكذلك مكتب حازم الأسواني، وخالد نجم من أفضل الأماكن التي تعاملن معها من حيث الأخلاق الطبية ومعاملة المجاميع بصورة جيدة.