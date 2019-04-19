  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:44 م
بحث متقدم
ترامب

البيت الأبيض: ترامب يدعم حفتر

ال الشيخ

أسرار جلسة رئيس الزمالك مع «آل الشيخ» في الإمارات

أرشيفية

بالفيديو.. الرئاسة تستعرض تطوير العشوائيات

لاسارتى

«الخطيب»: جهاز الأهلي سيرحل بالكامل

الهجرة

غرفة عمليات لرصد إقبال المصريين بالخارج على الاستفتاء

الأرصاد

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

قصف

قصف إسرائيلي على غزة

أرشيفية

«ترامب» يجري اتصالًا هاتفيًا بـ«حفتر»

علاء مبارك- مصطفى بكري

نجل مبارك لمصطفى بكري: "وآخرتها معاك"

أب يدفع ابنته لمطعم نظير الطعام

أب يدفع ابنته لمطعم نظير وجبة الطعام

لـ"المصريون"

«فتيات الكومبارس»: محمد رمضان متواضع.. وفيفى عبده بتوزع علينا لحمة

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان- فيفي عبده
ارشيفية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

حلا شيحة تنفعل على جمهورها بعد مهاجمتهم لها بسبب "محمد رمضان"

#

سيد على لـ"رمضان وشيرين": "متربوش ومتعلموش"

#

انفعال شديد لـ"تامر أمين"على الهواء.. تعرف على السبب

#

شاهد .. حلا شيحة تظهر ب"حجاب" و "زي محتشم" من جديد

محمد رمضان

أحمد السقا

حياة المجاميع أو ما يعرف بـ"الكومبارس"، صعبةً وشاقة، وينطبق عليهم المثل القائل: "محدش بياكلها بالساهل"، ما بين مخاطر عمل ومعاملة سيئة من الإنتاج، ويوم عمل شاق طويل بوجبات معظمها غير جيد، وافتراش الطريق في برد الشتاء أو في صهاريج الحر، لينتهي يومهم بـ 80 جنيهًا.

التقت "المصريون"، مجموعةً منهن في محيط دار القضاء في أثناء تصوير مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا المتوقع أن يُعرض في رمضان القادم.

تقول "حنان ظنوني"، إنها تقوم بدور الفتوة التي تضرب الأبطال على الشاشة.

وتحكي معاناتها في عملها بالمجاميع، قائلةً: "الفلوس اللي بناخدها قليلة جدا اليوم بيكون ما بين 70 أو 80 جنيه وبنشتغل طول اليوم وهي وجبة واحدة في اليوم، ده غير معاملة الإنتاج الوحشة معانا بس مش كلهم، نفسي يعاملونا كويس ويزودوا أجرتنا".

وتضيف: "الأول كانت أحلامي أني أكون فنانة كبيرة بس بعد تعب الشغل كـ" كومبارس"، مش بهتم إذا كنت أنجح في التمثيل ولا لأ هو شغل وخلاص".

وتقول فتيات المجاميع، إنهن يحببن العمل مع الفنان محمد رمضان؛ لطيبته ورحمته بهن وسخائه معهن، مشيرين إلى أنه يقوم أثناء التصوير بذبح "4 عجول" لهن، وهو دائمًا كريم معهن، حيث يجلس بجوارهن على الأرض ويتعامل معهن بكل رحمة.

وتضيف "حنان": "بنتي راندا كانت عايزة تتصور معاه، وقالي هخلص تصوير واتصور معاها لكن اليوم خلص ومشينا من غير ما تتصور، تاني يوم لقيت بيقلب علينا الدنيا في لوكيشن التصوير، وأتصور معاها أنا ما شفتش حد متواضح وحنين كده".

كما أشدن بالفنان أحمد السقا قائلين إنه طيب الطباع معهن، وكذلك الفنانة نادية الجندي، والفنانة فيفي عبده التي تذبح وتعطيهن "لحمة"، والفنانة وفاء عامر التي تطهو لهن "الكبدة الإسكندراني" في الكواليس.

إلا أنهم أجمعن على أن إحدى الأسر الشهيرة العاملة في مجال الإنتاج الفني تعاملهن بصورة سيئة ما بين ضرب أو "شتيمة"، وأثناء العمل يقوم بإعطائهن أجرة زهيدة.

تقول إحداهن: "بيدينا في اليوم 70 جنيها ووجبة  أو 15 جنيها بدل الوجبة، وساعات بيدينا 80 شاكب راكب يعني الأجرة بالوجبة". وشكون من أن بعض الفنانين يتعاملون معهن بصورة سيئة ودون رحمة وينظرون إليهن على أنهن "درجة تانية".

وأكدت فتيات الكومبارس، أن مكتب عمرو شوقي وتيتو وأحمد هاشم وهويدا، وكذلك مكتب حازم الأسواني، وخالد نجم من أفضل الأماكن التي تعاملن معها من حيث الأخلاق الطبية ومعاملة المجاميع بصورة جيدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 12 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة
» هذا ما قاله إمام المسجد النبوي عن "باغي الشر"
» قتلى وجرحى باشتباكات بين قوات روسية وأخرى إيرانية في سوريا
» رسالة مؤثرة من «ساسي» إلى جماهير الزمالك
» قرار مصيري يخطط له لـ"فلوكس"
» القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية لجامعة المنصورة ومدارس بالقليوبية
» «التدوير» سلاح الزمالك للهروب من الإجهاد
» تعرف على موعد رحلات السعودية من مصر لأداء العمرة
» شاهد.. الاستعدادات النهائية لحفل الهضبة بـ"الجامعة الأمريكية" اليوم
» المغرب يعلن المساهمة في إعادة بناء كنيسة نوتردام
» 213 قتيلًا منذ اندلاع اشتباكات طرابلس

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان