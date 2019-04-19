"الصناعة" تبحث مع "عمان" ربط الموانئ البحرية بين البلدين

19 أبريل 2019 - 11:29 ص

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن هناك توافقًا كاملا بين مسئولي البلدين على أهمية إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بما ينعكس إيجايًا على حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأضاف "نصار"، خلال استقباله لوفد عمانى برئاسة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والذي يزور القاهرة حاليًا للمشاركة في فعاليات الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي، إن الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان خلال العام الماضى مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الإستراتيجية المصرية العمانية على المستويين الثنائى والإقليمى.

وأشار إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كي تعكس الترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.

ولفت نصار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك ليقوم بدور فاعل في تعزيز التعاون المشترك، وبصفة خاصة في مجالات النقل واللوجستيات وربط موانئ البلدين، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر وسلطنة عمان، فضلًا عن تشجيع الاستثمار السياحي في الجانبين خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي ضخها مستثمرون مصريون في سلطنة عمان مؤخرًا إلى جانب الصناعات المرتبطة بالمصائد والأسماك.

وأكد قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، أن العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية تشهد تطورًا ملحوظًا وحراكًا كبيرًا خاصة في ظل الإرادة السياسية من قيادة البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى تطلع القطاع الخاص العماني إلى تعزيز التعاون مع نظيره المصرى ليس فقط لإقامة مشروعات مشتركة في البلدين وإنما للتوجه سويًا إلى أسواق ثالثة وبصفة خاصة في أسواق الدول الأفريقية.

كما أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين منظمات الأعمال في البلدين بهدف تيسير عملية التبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة، لافتًا إلى أن مصر ستستضيف خلال شهر نوفمبر المقبل مؤتمرا موسعا حول النقل واللوجستيات، وسيتم تنظيمه بالإسكندرية بمشاركة مكثفة من كافة منظمات الأعمال العربية المعنية بالموانئ والنقل واللوجستيات.