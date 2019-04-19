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وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: "بنحبك ياريس" تبطل صوتكم في الاستفتاء

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وكالات- الدويني فولي

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن كتابة أي كلمات داخل بطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مثل "بنحبك يا ريس" أو غيرها من العبارات، تبطل الصوت، لذلك ننصح المصريين بعدم كتابة أي عبارات داخل بطاقة التصويت، مضيفة أنه لا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية في عملية تصويت المصريين بالخارج. 

وأضافت "مكرم"، خلال لقاء خاص، مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن من أكثر الدول المشاركة في الاستفتاء إلى الآن، والتي توافد العديد من المصريين على سفاراتها هم المملكة العربية السعودية والأردن والكويت وعمان والبحرين، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل مهمة تصويت المصريين بالخارج. 

وتجرى عملية تصويت المصريين بالخارج فى 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.

وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة 9.00 صباحًا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

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