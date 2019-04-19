  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:42 م
بحث متقدم
جمال خاشقجي

تركيا تعتقل إماراتيين وتحقق في صلة أحدهما باغتيال "خاشقجي"

11 فنانا

بالسعودية.. 11 فنانًا يحيون أعياد الربيع

الاهلي

"تويتر" يشعل جدران الأهلي: "ليست لمتخاذلين"

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يقبل أقدام السجناء

جوري عبد الله

فيديو فاضح لفنانة خليجية من داخل غرفة النوم

قطع رؤوس الأوز

هذا ما يفعله الإسبان في يوم سقوط الأندلس

رغد صدام

نجلة صدام تكشف حقيقة عن ابنتها في رمضان

محمد رمضان والسبكي

فتيات الكومبارس: "محمد رمضان متواضع والسبكي بيشتمنا ويضربنا"

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

بمناسبة عيد الشرطة.. الإفراج عن 414 سجينًا

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد يكشف مفاجأة عن رجال الأعمال في دبي

في إيرلندا..

مقتل صحفية في تبادل إطلاق النار

عرب وعالم

مقتل شخصين فى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة طنطا بالغربية
ارشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

رصاصة طائشة تنهي حياة طفلة.. قصة مبكية ترويها الأم

#

قتلى وجرحى في تبادل القصف بين باكستان والهند

#

مصر تدين حادث إطلاق النار بهولندا

#

"الخارجية" تدين حادث إطلاق النار بمدينة أوتريخت الهولندية

الصحفيين

مقتل

صحفية

ايرلندا

الشمالية


نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شرطة إيرلندا الشمالية إعلانها مقتل امرأة بالرصاص في تبادل لإطلاق النار في مدينة لندنديري، موضحة أنها تعتبر الأمر "حادثا إرهابيا".


وقال مساعد قائد شرطة إيرلندا الشمالية مارك هاملتون في تغريدة على تويتر "يمكنني أن أؤكد للأسف أن امرأة تبلغ من العمر 29 عاما قتلت بعد تبادل لإطلاق النار في كريجان" أحد أحياء لندنديري.


وأكد عدد من الصحفيين أن القتيلة هي ليرا ماكي، وأنها صحافية. وذكرت وكالة "جانكلو آند نيسبيت" الأدبية أن ماكي مولودة في بلفاست وكتبت الكثير عن النزاع في إيرلندا الشمالية وعواقبه.


ونشرت على حسابها على "تويتر" مساء الخميس صورة يبدو أنها لأعمال العنف في لندنديري. وكتبت "أمر مؤسف".


وقالت الصحفية في جريدة "بلفاست تلجراف" ليونا أونيل في تغريدة "كنت أقف إلى جانب هذه السيدة عندما سقطت بالقرب من سيارة لاندروفر". وأضافت "اتصلت بسيارة إسعاف لكن الشرطة قامت بنقلها بواحدة من سياراتها الى مستشفى حيث توفيت".


وصرح مساعد قائد الشرطة "نتعامل مع هذا الحادث على أنه إرهابي وفتحنا تحقيقا في الجريمة".


وأدانت أرلين فوستر زعيمة الحزب الوحدوي لإيرلندا الشمالية بسرعة الحادثة معتبرة أنها "عمل جنوني" و"أنباء مقلقة".


وأدان الحزب القومي الإيرلندي أيضا "بلا تحفظ" هذه الوقائع، ووصف مقتل السيدة بأنه "هجوم على كل المجتمع وعلى عملية السلام وعلى اتفاق الجمعة المقدسة" الذي وقع في 1998 لإنهاء "الاضطرابات" وسمح بتقاسم الطرفين السلطة في إيرلندا الشمالية.


وظهرت في صور نقلتها على تويتر ليونا أونيل سيارتان تحترقان وأشخاص ملثمون يلقون قنابل حارقة وأسهما نارية على آليات للشرطة، خلال عملية أمنية في حي كريغان.


وتأتي أعمال العنف قبل عطلة عيد الفصح الذي يحيي خلاله الجمهوريون المعارضون للوجود البريطاني في إيرلندا الشمالية ذكرى انتفاضة 1916 التي أدت إلى إعلان جمهورية إيرلندا.


وكتب اتحاد شرطة إيرلندا الشمالية في تغريدة على تويتر "ليس هناك أي عذر لمهاجمة الزملاء في قوات الشرطة بهذا الشكل". وأضاف "إنهم يحمون هذا المجتمع وليسوا هنا لرخائهم الشخصي. يجب إدانة كل سلوك من هذا النوع".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار مصيري يخطط له لـ"فلوكس"
» القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية لجامعة المنصورة ومدارس بالقليوبية
» «التدوير» سلاح الزمالك للهروب من الإجهاد
» تعرف على موعد رحلات السعودية من مصر لأداء العمرة
» شاهد.. الاستعدادات النهائية لحفل الهضبة بـ"الجامعة الأمريكية" اليوم
» المغرب يعلن المساهمة في إعادة بناء كنيسة نوتردام
» 213 قتيلًا منذ اندلاع اشتباكات طرابلس
» مقتل وإصابة 18طالبانيًا خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية
» خطة الصحة لتغطية 3 أيام الاستفتاء
» «الجبلاية» ترشح الأهلي والزمالك وبيراميدز لبطولات أفريقيا
» تفاصيل لقاء "السعيد" بوزير الإدارة العامة السيرلانكي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان