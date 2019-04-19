ازدهار بسوق المال السعودي في 2019 غير مسبوق

19 أبريل 2019 - 11:20 ص

أكدت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، إن سوق المال السعودى حصل على المرتبة الثانية في قائمة أفضل 20 وجهة استثمارية بالعالم خلال 2019 إذ يبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي بها 683.8 مليار دولار، وهناك استمرار في التفاؤل من صعود السوق السعودي، حيث حصلت السعودية على مع مجموعة "BAV "، وكلية "وارتون" لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا وهذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار دخول أموال جديدة في السوق السعودي.

وقالت فى بيان لها أن المؤشر العام السعودي TASI على المدى القصير صاعد لديه مقاومة عند 9350 نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد 9460 نقطة والدعم 9060 نقطة وكسر الدعم يكون المستهدف الهابط 8900 نقطة.

وأشارت إلى أن أهم الأسهم سهم مصرف الراجحي على المدى القصير صاعد لديه مقاومة عند 77.80 ريـال واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد 80 ريـال والدعم 73.50 ريـال كسر الدعم يكون المستهدف الهابط 72 ريـال، أما سهم سابك لديه تجميع ولديه مقاومة عند 128 ريـالا واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد 132 ريـالا والدعم 124 ريـالا وكسر الدعم يكون المستهدف الهابط 121 ريـالا.