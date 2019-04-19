» 213 قتيلًا منذ اندلاع اشتباكات طرابلس

19 أبريل 2019 - 11:08 ص

أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليوم الجمعة، بأن 213 قتيلا سقطوا خلال أكثر من أسبوعين منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة الليبية، طرابلس.









وذكر المكتب، عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، أن أعمال العنف تسببت أيضا في إصابة 1009 شخص، محذرة من الهجمات ضد المدنيين في منطقة الصراع.









وقالت المنظمة "لحقت أضرار بأكثر من سيارتي اسعاف. تدعو المنظمة جميع الأطراف في ليبيا لحماية المدنيين وموظفي الصحة والمنشآت الصحية: إنهم ليسوا هدفا".









ولم تحدد المنظمة عدد الضحايا المدنيين في أحدث تقرير لها.









وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس وأطرافها منذ الرابع من الشهر الجاري مواجهات بين قوات موالية لقائد ما يسمى"الجيش الوطني الليبي " المشير خليفة حفتر وقوات موالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ومقرها طرابلس، بهدف السيطرة على العاصمة.







