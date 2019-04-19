  • الجمعة 19 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:42 م
بحث متقدم
جمال خاشقجي

تركيا تعتقل إماراتيين وتحقق في صلة أحدهما باغتيال "خاشقجي"

11 فنانا

بالسعودية.. 11 فنانًا يحيون أعياد الربيع

الاهلي

"تويتر" يشعل جدران الأهلي: "ليست لمتخاذلين"

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يقبل أقدام السجناء

جوري عبد الله

فيديو فاضح لفنانة خليجية من داخل غرفة النوم

قطع رؤوس الأوز

هذا ما يفعله الإسبان في يوم سقوط الأندلس

رغد صدام

نجلة صدام تكشف حقيقة عن ابنتها في رمضان

محمد رمضان والسبكي

فتيات الكومبارس: "محمد رمضان متواضع والسبكي بيشتمنا ويضربنا"

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

بمناسبة عيد الشرطة.. الإفراج عن 414 سجينًا

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد يكشف مفاجأة عن رجال الأعمال في دبي

الصحة العالمية:

213 قتيلًا منذ اندلاع اشتباكات طرابلس

عرب وعالم

117 قتيلا و581 جريحا في اشتباكات طرابلس
ارشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

متظاهرو السودان يصلون إلى مقر الجيش

#

اشتباكات عنيفة جنوب طرابلس

#

ليبيا.. اتفاق على وقف إطلاق النار بطرابلس

#

مقتل مراسل وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية في ليبيا

ليبيا

اشتباكات

مجلس الأمن الدولي

أعمال العنف

طرابلس

أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليوم الجمعة، بأن 213 قتيلا سقطوا خلال أكثر من أسبوعين منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة الليبية، طرابلس.

وذكر المكتب، عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، أن أعمال العنف تسببت أيضا في إصابة 1009 شخص، محذرة من الهجمات ضد المدنيين في منطقة الصراع.


وقالت المنظمة "لحقت أضرار بأكثر من سيارتي اسعاف. تدعو المنظمة جميع الأطراف في ليبيا لحماية المدنيين وموظفي الصحة والمنشآت الصحية: إنهم ليسوا هدفا".


ولم تحدد المنظمة عدد الضحايا المدنيين في أحدث تقرير لها.


وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس وأطرافها منذ الرابع من الشهر الجاري مواجهات بين قوات موالية لقائد ما يسمى"الجيش الوطني الليبي " المشير خليفة حفتر وقوات موالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ومقرها طرابلس، بهدف السيطرة على العاصمة.


وطالبت حكومة الوفاق، أمس الأول مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار عاجل يدين أعمال العنف ويطلب وقف إطلاق النار وعودة المهاجمين إلى مقارهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار مصيري يخطط له لـ"فلوكس"
» القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية لجامعة المنصورة ومدارس بالقليوبية
» «التدوير» سلاح الزمالك للهروب من الإجهاد
» تعرف على موعد رحلات السعودية من مصر لأداء العمرة
» شاهد.. الاستعدادات النهائية لحفل الهضبة بـ"الجامعة الأمريكية" اليوم
» المغرب يعلن المساهمة في إعادة بناء كنيسة نوتردام
» 213 قتيلًا منذ اندلاع اشتباكات طرابلس
» مقتل وإصابة 18طالبانيًا خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية
» خطة الصحة لتغطية 3 أيام الاستفتاء
» «الجبلاية» ترشح الأهلي والزمالك وبيراميدز لبطولات أفريقيا
» تفاصيل لقاء "السعيد" بوزير الإدارة العامة السيرلانكي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان